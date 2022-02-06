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Güçlendirme kredisi desteğindeki artış İstanbul'da 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Türkkan, "Güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor." dedi.
Güçlendirme kredisi desteğindeki artış İstanbul'da 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, riskli yapılar için bankalardan kullanılacak dönüşüm ve güçlendirme kredilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan destek limitlerinin 2 kat artırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Daire başına güçlendirme kredisinin 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldığını bildiren Türkkan, bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarının ise 2 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı.

Türkkan, Bakanlıkça onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresinin, verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldığını hatırlattı.

Bu desteklerin deprem kuşağında bulunan Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İstanbul'da 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13,5 bin binanın çok ağır, 39,3 bin binanın ağır, 136,7 bin binanın orta, 301 bin binanın ise hafif hasar almasının beklendiğini kaydetti.

"5 milyon kişiyi ilgilendiriyor"
Sinan Türkkan, ağır hasar alma ihtimali olan binaların dönüşümle mi yoksa güçlendirmeyle mi kurtarılabileceğine inceleme yaparak karar verilebileceğini söyledi.

Türkkan, "Ancak orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Bu binalarda 1,7 milyon konutun olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor." diye konuştu.

Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini ifade eden Türkkan, bu desteğin tüm Türkiye'de çok daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

"Güçlendirmeye talep, deprem ve Kovid-19 sonrası yüzde 50 arttı"
DEGÜDER Başkanı Türkkan, son 2 yılda Silivri, Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 karantinaları nedeniyle evde kalınan sürenin uzaması da vatandaşlarda farkındalık oluşturdu. Yani depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı. Kentsel dönüşüm maliyetlerindeki artışın bunda ciddi etkisi var. Çünkü inşaat maliyetleri de çok arttı. Ancak güçlendirme maliyetleri bunun çok altında. Bir daire için ortalama güçlendirme bedeli 150-200 bin lira aralığında. Destek verilen kredi limiti de bu rakama yetiyor."

Türkkan, söz konusu nedenlerle Derneğe ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yapılan başvuru sayısında ciddi artış olduğunu vurgulayarak, "Çünkü güçlendirme çok önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dönüşüme göre hem maliyetler çok düşük hem de güçlendirme süresi çok kısa. Bu nedenle ilginin her geçen gün artacağı kanaatindeyiz." dedi.

Güçlendirmenin tamamen bilimsel verilerle yapıldığını ifade eden Türkkan, güçlendirme ile yıkıp yeniden yapmak arasında sağlamlık açısından fark olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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