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Guidetti'nin hedefi Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Giovanni Guidetti, "Son oynadığımız Dünya Şampiyonası sanırım milli takımın oynadığı en kötü turnuvalardan biriydi. O yüzden bu seneki şampiyonada bunu temizlemek istiyoruz." dedi.
Guidetti'nin hedefi Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Giovanni Guidetti,  katılacakları voleybol turnuvalarıyla ilgili hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Vakıfbank'la lig şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Guidetti, "Yorgun değilim, 4 gün tatil yaptım. Şu an yeni bir başlangıçtayız ve bu takım bana her zaman çok büyük bir heyecan ve çok büyük bir güç veriyor." diye konuştu.

Türkiye'de kız çocuklarının voleybola olan ilgisinde ve voleyboldaki başarılarda katkısını değerlendiren Guidetti, "Ben şanslı bir insanım. Bu kadar mükemmel, harika oyuncularla, takımımla birlikte olduğum için, onlarla birlikte çalıştığım için şanslı biriyim. Onların hepsi artık birer rol model Türkiye'de, bütün kız çocukları için, bütün gençler için. Yaptıkları antrenmanlar, gösterdikleri tutku, bağlılıkları, disiplinleri herkese örnek olacak nitelikte. O yüzden ben onlarla çalıştığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Voleybol, Amerika'daki gibi Türkiye'de de artık kız çocukları için birinci sırada geliyor"
Türkiye'de voleybola olan ilginin arttığını anlatan Giovanni Guidetti, şunları söyledi:

"Amerika'da şu an kız çocukları için voleybol birinci sırada geliyor. Bence Türkiye'de de artık voleybol kız çocukları için birinci sırada geliyor. Çünkü voleybol harika bir takım oyunu. Burada takım oyunu oynarken aslında paylaşmayı, birlikte olmayı ve buradaki zorlukları öğreniyorsunuz. Size çok fazla şey katıyor. Tek başınıza olduğunuzda hiçbir şey kazanamazsınız veya kaybedemezsiniz. Aynı zamanda bazı oyuncuların sahada oynarken diğerlerinin onları beklemesi, benchte oturmaları gerekiyor. Bunun da insan hayatına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. O yüzden kız çocukları için en doğru spor voleybol diyebilirim."

Bu sene milli takımda çok fazla önemli hedefleri olduğunu da sözlerine ekleyen Guidetti, "Son oynadığımız Dünya Şampiyonası sanırım bu takımın oynadığı en kötü turnuvalardan biriydi. O yüzden bu seneki Dünya Şampiyonası'nda bunu temizlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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