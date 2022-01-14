Gülistan Doku'nun ailesi oturma eylemini Ankara'ya taşıyor

TUNCELİ'de 740 gündür kendisinden haber alamadıkları üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'nun (21) akıbetini sormak için Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi yapan aile, eylemi Tunceli'den Ankara'da Adalet Bakanlığı önüne taşıyacaklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik ekip, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı. 1 Ocak 2022 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Doku ailesi, Tunceli'ye gelerek, Gülistan'ın akıbetini öğrenmek için adliye binası önünde oturma eylemi başlattı. Aile, 'burada kimse sesimizi duymuyor' diyerek oturma eylemini Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde devam ettireceklerini söyledi.

'YETER ARTIK KADINLAR, ÖĞRENCİLER ÖLMESİN'

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, "Allah için bize yardım edin. Sadece 2 saat kendinizi bizim yerimize koyun. Allah yaşadığımızı kimsenin başına vermesin. Bize lütfen yardım edin, bizim sesimizi duyun. Ben akşam başımı yastığa koyduğumda benim ruhum bu dağlarda geziyor. Gezerken 'Gülistan neredesin' diyor. Yeter artık kadınlar ölmesin, öğrenciler ölmesin" dedi.

'ANKARA'DA OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAĞIZ'

Ablası Aygül Doku ise Gülistan'a ne olduğunu artık Adalet Bakanlığı'nda soracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada sesimizi duyuracağımız, Gülistan Doku'ya ne olduğunun sorusunun cevabını verecek kimseyi bulamıyoruz. O yüzden buradaki eylemimizi Ankara'da devam ettirme kararı aldık. Çünkü 14 gündür dağa, taşa ve ovaya sesleniyoruz ama konuşan tek bir kişi göremiyoruz. Bundan sonraki süreçte TBMM’de parti liderleriyle görüşeceğiz daha sonra da Adalet Bakanlığı'nın önünde oturma eylemi yapacağız. Birkaç gün içinde ailece orada olacağız. Adliye Sarayı, Valilik binası burada içi insanlarla dolu, günde 100 savcı aracıyla yanımızdan geçip gidiyor. Zainal Abarakow’un babası 'Gülistan’ın kayboluşunun bir gün öncesinde çamura battı' dedi. Çamurda kriminal inceleme yapılmadı. Bu dosyada o çamurun nereden bulaştığının incelemesi olmaz mı? 2 yıldır Zainal'ın mesajlarını göremiyoruz. O mesajlarda ne var bilmek istiyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Rusça mesajlar Türkçeye çevrilecek, olur mu böyle şey?' dedi. Fakat dosya savcısı, 'Özel hayatın gizliliğinden dolayı çevirmeyeceğim' dedi. En basit şeyler yapılmadığı halde bu ihmallerden dolayı kimse hakkında soruşturma başlatılmamış. Hiçbir şey olmuyor biz burada tıkandık, bundan sonraki sürecimiz Ankara’da olacak" diye konuştu.

Doku ailesi daha sonra Tunceli'deki eylemini sonlandırdı.