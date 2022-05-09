Gülle atmada milli atlet Alperen Karahan, Türkiye rekoru kırdı

Gülle atmada milli atlet Alperen Karahan, 20,81 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alperen, Bursa'daki Nurullah İvak Atmalar Kupası'na katıldı.

Daha önce tüm yaş gruplarında rekoru bulunan milli atlet, büyüklerde Hüseyin Atıcı'ya ait 20,42 metrelik Türkiye rekorunu 39 santimetre geliştirdi.

Alperen, 20,81 metrelik derecesiyle hem Atıcı'nın 2012'deki Türkiye rekorunu kırdı, hem de kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekoruna 77 santimetre ekledi.

Disk atmada Ömer Şahin 59,36 metrelik atışıyla en iyi derecesini geliştirirken, ciritte Emin Öncel'den 79,70, çekiçte ise Özkan Baltacı'dan 74,22 metrelik derece geldi.

Kadınlarda ise Esra Türkmen, 56,59 metrelik derecesiyle cirit atmada kişisel en iyi performansını 56 metrenin üzerine çıkardı.

Kıvılcım Kaya Salman, Emel Dereli, Özlem Becerek gibi isimler büyüklerde kendi yarışmalarını kazanırken, kadınlar disk atmada ikinci olan Nurten Mermer de ilk kez 54 metrenin üzerinde atış yaptı.

18 yaş altında düzenlenen Spor Toto Atmalar Ligi'nde ise kadınlarda ENKA, erkeklerde ise Fenerbahçe iki kademenin sonunda kupayı kazanan takımlar oldu.

- Komple Atlet Kupası'nı Ezgi Şayir Öz ve Ömer Faruk Çanakçı kazandı

Çoklu branşlardaki Komple Atlet Kupası'nda misafir Özbek takımı atletleriyle yarışan Türk sporcular, iki günlük zorlu bir mücadele verdi.

Büyük erkeklerde Ömer Faruk Çanakçı, 5 bin 909 puanla birinci olurken, kadınlarda Ezgi Şayir Öz, 4 bin 663 puanla ilk sırayı aldı.

Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ise 300'e yakın atlet, bu yılki en iyi dereceleri için ter döktü.