Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi

Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30'da Levent Polis Merkezi'ne geldi.
Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.
Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30'da Levent Polis Merkezi'ne geldi.
Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.
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