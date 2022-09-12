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Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı: İmam Hatiplilere hakaret etmişti

İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı: İmam Hatiplilere hakaret etmişti

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

EV HAPSİ KALDRILDI

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

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