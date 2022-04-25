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Gümrüklerde üç ayda 3,1 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 3 milyar 72 milyon 372 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi.
Gümrüklerde üç ayda 3,1 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve alkol, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünleri yasa dışı yollarla üretip Türkiye'ye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar gerçekleştirildi.

Milli ekonominin önündeki en büyük tehditlerinden biri olan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele eden ekipler, haksız rekabet ortamının oluşmasına ve büyük vergi kayıplarının yaşanmasına engel oldu.

Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde, vatandaşların sağlığı ve ülkenin ekonomik refahıyla birlikte yasal ticaretin akış hızının korunması ilkesi gözetildi.

Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerince, yılın ilk çeyreğinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda 3 milyar 72 milyon 372 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Aylar itibarıyla bakıldığında ocakta 1 milyar 273 milyon 672 bin lira, şubatta 258 milyon 370 bin lira ve martta 1 milyar 540 milyon 328 bin lira değerinde yakalama gerçekleştirildi.

Uyuşturucudan gıdaya, akaryakıttan elektroniğe kadar
Söz konusu 3 aylık dönemde ele geçirilen uyuşturucu maddeler listede ilk sırada yer aldı. Ayrıca, yaklaşık 169 milyon lira değerinde kaçak araç ile 49,5 milyon lira değerinde çeşitli eşyalara el konuldu.

Listede, 35,5 milyon lira değerinde tütün ve alkol, 31,5 milyon lira değerinde değerli maden, 20,1 milyon lira değerinde elektronik eşya ve 10,6 milyon değerinde gıda yakalaması da yer aldı.

Bunların yanı sıra 8,5 milyon liralık tıbbi eşyaya, 5,6 milyon liralık makine aksamına, 5,3 milyon liralık tekstil ürününe, 4,6 milyon liralık akaryakıta da el konuldu.

Geçen yılın tamamında ele geçirilen kaçak eşya tutarı 7 milyar 749 milyon 944 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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