Gümüşhane’de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu.

Taşlıca köyünde meydana gelen kuvvetli rüzgarda, Çatalca Mahallesi'nde 2, Yukarı Uluköy'de ise 3 evin çatısı uçtu. Çatı parçalarının yollara savrulurken, yaralanan olmadı.

Meteoroloji, rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.