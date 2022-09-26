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Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist

Kilis'te çırak olarak başladığı kaportacılık mesleğini 32 senedir sürdüren Osman Zembilcioğlu, aynı zamanda 25 yıldır düğün salonlarında şarkı türkü söyleyerek vatandaşların en mutlu gününe şahitlik ediyor.
Gündüz sanayide kaportacı akşam sahnede solist

Kilis'te yaşayan 40 yaşındaki Osman Zembilcioğlu, gündüzleri kendine ait iş yerinde kaportacılık, akşam ise düğün salonlarında solistlik yapıyor.

Zembilcioğlu, küçük yaşlarda çırak olarak başladığı kaportacılık mesleğini 32 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde sürdürüyor.

Sesi güzel olduğu için müziğe ilgisi bulunan ve sokak düğünlerinde şarkı türkü söyleyen Zembilcioğlu, zamanla kendisine düğün salonlarından gelen iş tekliflerini de değerlendirerek 25 yıldır vatandaşları mutlu gününde eğlendiriyor.

Her iki işi de severek yapan Zembilcioğlu, dükkanında da kaporta tamiri yaparken çekiçle ritim tutarak türkü söylüyor.

Osman Zembilcioğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri başladığı kaportacılık mesleğini sürdürerek ekmeğini kazanmaya çalıştığını söyledi.

İlkokul yıllarında müziğe ilgisi olduğunu belirten Zembilcioğlu, "Öğretmenlerim o zaman müzik derslerinde bana şarkı söyletirlerdi. Teneffüslerde öğretmenler bana 'gel bize bir türkü söyle' diye çağırırdı. Daha sonra düğünlerde bunun sesi güzel diye beni öne atarlardı. Sonrasında sokak düğünlerinde şarkı söylemeye başladım. Ardından sevenlerim, dostlarım, arkadaşlarım oldu. Düğün salonlarından teklif geldi. Yaklaşık 25 yıldır düğün salonlarında şarkı söylüyorum." diye konuştu.

Gündüzleri iş yerinde gelen müşterilerine hizmet verdiğini anlatan Zembilcioğlu, akşamları da düğün salonunda vatandaşları eğlendirdiğini dile getirerek, "Sanayideki işim bittiğinde eve gidiyorum. Hazırlandıktan sonra düğün salonuna geçip ekibimle sahneye çıkıyorum. Yörenin türkülerini seslendiriyorum. Her iki işimi de sevdiğim için fazla zorlanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Zembilcioğlu, zamanla kendi müzik ekibini kurduğunu ve oğlunun da org çalarak bu ekipte yer aldığını belirtti.

Müziğin hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Zembilcioğlu, destek bulursa kendi albümünü çıkaracağını sözlerine ekledi.

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