  • BIST 2.482,05
  • Altın 911.257
  • Dolar 15.2355
  • Euro 16.0919
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Güneş enerjisinde 'teravat çağı'

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü "teravat" seviyesine ulaştı.
Güneş enerjisinde 'teravat çağı'

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü, geçen yıl ilave edilen 168 gigavatlık rekor kurulumla 2021 sonunda 940 gigavat olarak kayıtlara geçerken, mayıs itibarıyla "teravat" seviyesine yükseldi.

SolarPower Europe tarafından hazırlanan ve Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda açıklanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü" raporuna göre, mayıs itibarıyla "teravat" seviyesine yükselen küresel güneş enerjisi kurulu gücüne bu yıl sonunda 200 gigavat kapasite eklenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalara rağmen, son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Küresel güneş enerjisi piyasasında kritik eşiğin aşılmasıyla yeni bir döneme girilirken, 2025'e kadar söz konusu kapasitenin 2,3 teravata ulaşması bekleniyor. 2012 yılında güneş enerjisi kurulu gücünde 100 gigavatın aşılması kritik eşik olarak değerlendirilmişti.

Güneşte "teravat çağı" başladı
SolarPower Europe Başkanı Aristotelis Chantavas, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneşte "teravat çağı"na girildiğini belirterek, 2 teravatlık kapasite eşiğine 3 yıl içinde ulaşılacağını söyledi.

Güneş enerjisinin küresel anlamda en hızlı büyüyen ve gelişen kaynak olduğunu ifade eden Chantavas, şunları kaydetti:

"2021'de 302 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumu gerçekleşti. Bunun 168 gigavatını güneş enerjisi oluşturuyor. Tüm dünya güneş enerjisinin iklim değişikliği ile mücadele başarılı olduğunu ve ülkelerin enerjide bağımsız olmasını sağlaması açısından önemli olduğunu gördü. Güneş enerjisi sıra dışı enerji fiyatlarının yaşandığı günümüzde bize biraz rahatlama sağlayacak."

SolarPower Europe Üst Yöneticisi (CEO) Walburga Hemetsberger de Avrupa güneş piyasasında bu yılki 39 gigavatlık ilave kapasitenin 4,57 milyar metreküp Rus doğal gazını ikame edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanı Muş, Bosna Hersek ve İspanya'da temaslarda bulunacak10 Mayıs 2022 Salı 11:56
  • Türk lirasıyla ihracat 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 arttı10 Mayıs 2022 Salı 11:55
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KÖİ projelerinde yüksek zarar edildiği iddialarını yalanladı10 Mayıs 2022 Salı 11:55
  • Güneydoğu'dan ilk dört ayda 666 milyon dolarlık halı ihracatı10 Mayıs 2022 Salı 10:34
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Mayıs 2022 Salı 10:33
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Mayıs 2022 Salı 10:33
  • Brent petrolün varil fiyatı 104,91 dolar10 Mayıs 2022 Salı 09:52
  • Manisa'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek10 Mayıs 2022 Salı 09:51
  • Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor10 Mayıs 2022 Salı 09:51
  • Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın başlıca finansal riskler olduğuna işaret etti10 Mayıs 2022 Salı 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti