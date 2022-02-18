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Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu

Ocak ayında ABD Donanmasına ait bir F-35 savaş uçağının Güney Çin Denizi'ne düşme görüntülerini sızdıran 5 askerin, Askeri Ceza Kanunu'nu ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.
Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu

Donanmadan yapılan açıklamaya göre, bir teğmen, üç astsubay kıdemli üstçavuş ve bir kıdemli astsubay başçavuş, Askeri Ceza Kanunu'nun 92. maddesi uyarınca suçlu bulundu. Suçlanan askerlerin isimleri açıklanmadı.

92. madde, kanuna uygun emirlere veya düzenlemelere uymamayı veya görevi ihmal etmeyi kapsıyor.

Olay
ABD Donanması, "F-35C Şimşek" tipi savaş uçağının 24 Ocak'ta Güney Çin Denizi'nde tatbikat sırasında uçak gemisinin güvertesine inmeye çalışırken denize çakıldığını bildirmişti.

Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7'nci filosundan yapılan yazılı açıklamada, Carl Vinson uçak gemisinin görev grubundaki savaş uçağının gemiye iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü kaydedilmişti.

Olayda, "koltuk fırlatma" yöntemiyle uçaktan atlayan pilotun dışında gemide görevli 6 askerin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kazanın nedeni araştırılırken, milyonlarca dolarlık uçağın enkazı henüz bulunamadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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