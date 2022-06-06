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Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine cevap

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı.
Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine cevap

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi.

İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

Ülkedeki ABD Kuvvetleri "US Forces Korea" (USFK), ABD Ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada "Kriz durumlarına ivedilikle müdahale için, ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendiği" bildirildi.

17. kez deneme
Kuzey Kore dün Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.

Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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