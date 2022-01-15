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Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’ler İngiltere’nin Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini kınadı

Güneydoğu Asyalı Müslüman Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İngiltere hükümetinin Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini protesto etti.
Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’ler İngiltere’nin Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini kınadı

Malezya İslami Kuruluşlar Danışma Konseyi Kamboçya, Malezya, Myanmar, Filipinler ve Tayland’dan 20 kadar STK adına, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki İngiltere Yüksek Komisyonu’na, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e ulaştırılmak üzere mektup gönderdi.

İngiltere hükümetinin Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini protesto eden STK’ler, mektupta Hamas’ın Filistin’i siyonist yerleşimci sömürgecilerden kurtarmayı amaçlayan ulusal bir özgürlük cephesi olduğunu belirtti.

Londra yönetiminden kararı geri almasını isteyen STK’ler, “Apartheid rejiminin faillerine karşı hareket etmek yerine, İngiltere apartheid rejimine karşı çıkanları yasakladı.” ifadesini kullandı.

Mektuba imza atan STK’ler arasında Asya Ulema Meclisi, Aksa’nın Müdafası için Dünya Mescidler İttifakı, Malezya Müslüman Gençlik Hareketi, Endonezya İnsan Hakları ve Hukuk Savunma Merkezi, Kamboçya İnsani ve Adalet Örgütü, Uluslararası İslami Tasavvur Merkezi ve SHURA bulunuyor.

İngiltere, Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti
İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da sunulan düzenlemenin parlamento tarafından onaylanmasının ardından Hamas'ın, yasaklı terör örgütü listesine dahil edildiği belirtilmişti.

Bu kararın, Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri listesinin karar çerçevesinde güncellendiği ifade edilmişti.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan eden İngiltere, son adımıyla siyasi kanadı da yasaklamış oldu.

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