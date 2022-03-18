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Güneydoğu'da kar yağışı uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Batman ve Siirt için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Güneydoğu'da kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, cuma gününden itibaren Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani; Batman'ın Sason ve Kozluk; Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bölgenin kuzey kesimlerinde cumartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarından dolayı meydana gelmesi beklenen buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar ile eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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