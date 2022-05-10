Güneydoğu'dan ilk dört ayda 666 milyon dolarlık halı ihracatı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğine (GAHİB) üye firmalar, yılın ilk dört ayında 666 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi.

GAHİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik başkanı Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında düzenlenen toplantıda, ocak-nisan dönemi ihracat rakamları ve 14-17 Mayıs'ta düzenlenecek olan Domotex Gaziantep Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın hazırlıkları değerlendirildi.

Kaplan, nisan ayında 181 milyon 283 bin dolar makine halısı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek yılının ilk dört aylık sürecinde bölgeden 666 milyon dolarlık halı ihraç edildiğini söyledi.

Zeynal Abidin Kaplan, şunları kaydetti:

"Dünya makine halı üretiminin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü tek başına üreten bir ülkeyiz. Global sorunların yoğun olarak yaşandığı dünyada tüm sektörler gibi bizler de zaman zaman etkilenmekteyiz. Ancak bu sorunlar önümüzdeki süreçte çözümü mümkün olan sorunlar. Bizler ileriye bakmak, geleceğe yönelmek zorundayız. Bugün itibarıyla yılın ilk dört aylık sürecinde bölgemizden 666 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıla oranla bir miktar düşüş var. Ancak tüm sektörler gibi bizler de ham madde fiyatlarındaki artışlar, konteyner temin ve fiyatlandırma sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi global sorunlardan etkileniyoruz. Mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazarlarda daha büyük iş fırsatları yakalayacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle bu pazardaki eski gücümüze yeniden kavuşacağımız yönünde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır."

146 ülkeye ihracat

Ülke grupları bazında en büyük pazarlarının Amerika ülkeleri olduğuna da dikkat çeken Kaplan "Nisan'da Amerikan ülkelerine toplam 77 milyon 576 bin dolarlık ihracat yapılırken yılın ilk dört aylık diliminde ise 249 milyon 425 bin dolarlık makine halısı ihraç ettik. Yine en önemli pazarlarımızdan olan Ortadoğu ülkelerine ise nisan ayında 30 milyon 276 bin dolarlık ihracat yaparken yılın ilk dört aylık sürecinde ise 122 milyon 814 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son 12 aylık süreçte 146 ülkeye Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ihracat gerçekleştiren halı ihracatçılarımız yeni pazarlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor." ifadelerini kullandı.