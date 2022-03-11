Güngören’de ekipler, ilçenin kritik bölgelerinde teyakkuza geçti

Güngören Belediyesi ekipleri İstanbul'da yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı için tüm önlemleri alarak ilçenin kritik bölgelerinde teyakkuza geçti.

İstanbul’da önümüzdeki günlerde de yağması beklenen kar yağışı nedeniyle Güngören Belediyesi ekipleri harekete geçti. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimatları üzerine ekipler harekete geçerek hazırlıklarını tamamladı. Ekipler yaptıkları hazırlıkların ardından ilçenin belirlenen kritik noktalarında teyakkuza geçerek oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

“MÜCADELEYE HAZIR BİR ŞEKİLDE KAR YAĞIŞINI BEKLİYORUZ”

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Meteoroloji'den alınan uyarı sonucunda biz de Güngören'de kriz masamızı oluşturduk. Yaklaşık 50 aracımızla birlikte binlerce tona yakın tuz teminiyle, bütün noktalarda yaklaşık 200'e yakın personelimiz ile olağanüstü duruma karşı sadece Fen İşleri Müdürlüğümüz değil Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz dahil bu işe hazır bir şekilde kar yağışını bekliyoruz. Kar yağışı sırasında mağdur olan vatandaşlarımız olacaktır. Yolda kalan vatandaşlarımız olacaktır. Onlara sıcak yemek ve içecekler sunmanın yanında konaklama tesisimiz de hazırladık. Onları konaklayabilecek bir tesisimizde hazır tutuyoruz” dedi.