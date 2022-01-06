  • BIST 2.019,85
  • Altın 784.47198
  • Dolar 13.6953
  • Euro 15.478
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
» »

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası
Güngören'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası
Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası
EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada
EGO şoförünün köpekle eğlenceli anları kamerada
Hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu; o anlar kamerada
Hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu; o anlar kamerada
Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada 
Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada 
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Jandarma'dan "Üzüm Salkımı" gösterisi
Jandarma'dan "Üzüm Salkımı" gösterisi
Son Eklenen Videolar
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları 
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları 
Bayrağı indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 
Bayrağı indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Köpekten kaçan cirit atları, trafikte 25 kilometre koştu
Köpekten kaçan cirit atları, trafikte 25 kilometre koştu
Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada
Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti