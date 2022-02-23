Güngören’de yasa dışı bahis şebekesine operasyon kamerada

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis çetesi üyelerini takibe aldı. Takip sonucu çete üyesi 5 kişinin Güngören'deki ATM'lerden sürekli olarak QR Kod yöntemi ile para çektikleri tespit edildi. Ekipler, 18 Şubat günü ATM'den aynı yöntemle para çeken 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin 3 aracında yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 85 bin 805 lira para ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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