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Güngören’de zabıta ekiplerinden marketlerde yağ denetimi

Zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ fiyatlarına yönelik yaptığı denetimlerde bir marketin reyonda olmayan sıvı yağı depoda muhafaza ettiğini tespit etti.
Güngören’de zabıta ekiplerinden marketlerde yağ denetimi

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine karşın marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarını önlemek üzere harekete geçti. Zabıta ekipleri marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Zabıta ekipleri, yaptığı denetimlerde bir marketin reyona kaymayarak depoda muhafaza ettiği sıvı yağı tespit ederek market hakkında yasal işlem yapılmak üzere tespit zaptı düzenledi.

DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemiz güçlü ve her alanda kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Son günlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere yağ çeşitlerinde spekülatif ve haksız fiyat artışlarına şahit olmaktayız. Buna ilçemizde izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin vatandaşların yanında olacağına inanıyoruz. Fakat olası ihlallere karşı fahiş fiyat farkı oluşan ürünler, raf ve kasa fiyatları arasındaki fark ile etiketsiz ürünler ve stokçuluk yapılması gibi konularda zabıta ekiplerimiz vasıtasıyla denetimlerde bulunduk. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışlarına karşı kararlı bir şekilde korumak için denetimlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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