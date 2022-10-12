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Günlüğü 700 TL'den kiralıyorlardı: Valilik harekete geçti!

Adana'da, valilik kararıyla kaldırılması gerektiği bildirilen, Seyhan Baraj Gölü’ndeki dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakalar, kıyıya çekilmeye başlandı.
Günlüğü 700 TL'den kiralıyorlardı: Valilik harekete geçti!

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yazın cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü’ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evlerin oluşturduğu kirlilik, DHA tarafından gündeme getirildi.

Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması üzerine Adana Valiliği, devreye girdi. Valilik, 25 Ekim'e kadar barakaların kaldırılması için sahiplerine süre verdi.

'YASAL DAYANAĞI YOK'

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barakaların verilen süreye rağmen kaldırılmaması halinde ekipler tarafından kaldırılacağı belirtilerek, "Seyhan Baraj Gölü’nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim’e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü’nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır" denildi. 

İLANLAR KALDIRILDI

Açıklamanın ardından göldeki yüzen barakaların bazıları, kıyıya çekilmeye başlandı. Göldeki barakalarda azalış görüldü. İnternetteki 'kiralık' ilanlarının kaldırılması da dikkat çekti.

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