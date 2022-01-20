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Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor

Türkiye'de dün, kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketildi.
Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda dün yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

AA muhabirinin BOTAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.

Dün ise yaklaşık 288 milyon metreküp günlük doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 61,6 milyar metreküpe yükselmişti.

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple aralık oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 3 milyar 658 milyon 985 bin metreküple mayısta gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz abone sayısı yaklaşık 18 milyona ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyondan fazla olarak hesaplanıyor.

Bu yıl da yeni yerleşim yerlerine doğal gazın ulaştırılması ve soğuk geçen kış nedeniyle tüketimin artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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