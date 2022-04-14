Günlük programda yoktu: Erdoğan'dan BBP lideri Destici'ye sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

BUGÜNKÜ PROGRAMDA YER ALMIYORDU

Ziyaret, Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

Cumhurbaşkanı, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

150 YILLIK TABLO HEDİYE ETTİ

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile yapılan Abdülhamit Han'ın tuğrası ve Allah, Muhammed lafzılarının yer aldığı 150 yıllık tablo hediye etti.