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Gurbetçilerin ana vatana gelişleri sürüyor

Gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.
Gurbetçilerin ana vatana gelişleri sürüyor

Yaşadıkları ülkelerde okulların da tatil olmasıyla memleketlerine ulaşmak için yollara düşen gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Uzun bir yolculuğun ardından sınır kapılarından geçen gurbetçiler, memleketlerinin yolunu tutuyor.

"Türkiye'yi özlüyoruz"
Almanya'dan gelen Necmettin Kayalı, AA muhabirine, Türkiye gelmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Sınırı geçtikten sonra tarifsiz duygular hissettiklerini ifade eden Kayalı, "Bulgar tarafından Türk bayrağını gördüğümüz zaman çok değişik duygular hissediyoruz. Ailemizi ve akrabalarımızı göreceğiz, çok farklı bir duygu anlatılamaz. Türkiye'nin her şeyini özlüyoruz. Yemeğini, suyunu havasını ve sevdiklerimizi her şeyi özlüyoruz." dedi.

Hollanda'dan gelen Serpil Dernek Arık ise Türkiye'yi çok özlediklerini dile getirdi.

Memlekete gelmek için gün saydıklarını anlatan Arık, "Türkiye'ye gelince çok gururlanıyoruz. Türkiye'yi özlüyoruz. 36 yıl oldu Hollanda'ya gideli, Türkiye'ye doyamıyoruz. Türkiye'nin topraklarını, sıcaklığını özlüyoruz. Sevinçliyiz, mutluyuz." diye konuştu.

Almanya'da gelen Öznur Doğan da ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını bir ay boyunca ailesiyle hasret gidereceğini kaydetti.

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