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Güvenli İnternet tırı bu yarı yıl tatilinde de öğrencilerle buluşuyor

Sincan Belediyesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliğinde Güvenli İnternet tırı, bu yarı yıl tatilinde de Sincan’da öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. 
Güvenli İnternet tırı bu yarı yıl tatilinde de öğrencilerle buluşuyor

Öğrencileri internet kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan Güvenli İnternet tırı3 gün boyunca Sincan’da olacak. Güvenli internet tırının bu seferki adresi Sincan Kent Meydanı, Yenikent Pazar yeri ve Ulubatlı Hasan Mahallesi eski Çarşamba Pazar alanı. 

Teknoloji dünyasının kapılarını gençlere aralayan ve internetin faydalı kullanımı konusunda farkındalık sağlayan Güvenli İnternet tırıyla öğrenciler teknolojiyi verimli kullanma noktasında bilinçlenecek.  

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ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEK

Güvenli İnternet Tırı, çocuklara ve gençlere hem faydalı hem de eğlenceli dakikalar sunuyor. Düzenlenen yarışmalar ve oyunlarla öğrenciler eğlenerek keyifli zaman geçirecek. 
 
Sanal gerçeklik standındaki oyunlar ve robotik teknolojilerin programlanması ve yönetilmesi konusunda eğitmenlerin verdiği bilgiler çocukların yoğun ilgi gösterdiği bölümlerden bazıları. 

GÜVENLİ İNTERNET TIRININ ADRESLERİ

Güvenli internet tırının Sincan’da bulunacağı tarihler ve yerler şöyle:

25 Ocak Salı– Kent Meydanı (Polatlı Caddesi)

26 Ocak Çarşamba- Yenikent Pazar Alanı

27 Ocak Perşembe- Ulubatlı Hasan Mahallesi eski Çarşamba Pazar alanı. 

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