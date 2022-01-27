Güvenli İnternet tırı bu yarı yıl tatilinde de öğrencilerle buluşuyor

Sincan Belediyesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliğinde Güvenli İnternet tırı, bu yarı yıl tatilinde de Sincan’da öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.