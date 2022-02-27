GZT Giresunspor sahasında galip

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı.
26. dakikada Diabate'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat üzerine gelen topu kontrol etti.
27. dakikada Giresunspor öne geçti. Muhammed Gümüşkaya'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Umut Nayir topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
41. dakikada Aziz Eraltay'ın yerden pasında Muhammed Gümüşkaya ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
50. dakikada GZT Giresunspor atağında Chiquinho'nun ara pasında Umut Nayir topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda topu kornere çeldi.
51. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Sergio, Perez'e topu aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
69. dakikada GZT Giresunspor, skoru 3-0'a taşıdı. Traore'nin defansın arkasına attığı pasta Muhammed Gümüşkaya, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.
75. dakikada Göztepe, farkı 2'ye indirdi. Konuk ekibin atağında Di Santo'nun ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
Karşılaşma, GZT Giresunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.