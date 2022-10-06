Manchester City'nin yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da gündemden düşmüyor.

Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 11 maçta 40 gol atarak İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki en göz kamaştırıcı sezon başlangıcını yaparken, bu gollerin yarısının (19) altında 22 yaşındaki yeni transferinin imzası var.