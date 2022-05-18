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Haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a veda

Meme kanseriyle mücadelesine yenik düşen 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, bugün son yolculuğuna uğurlandı.  
Haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a veda

NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır tedavi gördüğü meme kanserine yenik düştü ve dün yaşamını yitirdi.

Bir çocuk annesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Yurt'un eşi Yiğit Yurt taziyeleri kabul etti. Cenazeye Yurt'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya, kızının tabutuna sarılıp 'Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti' diyerek ağladı. 

HEPİMİZE ÖRNEK OLACAK BİR İSİMDİ
Özlem Sarıkaya Yurt'un meslektaşı Cem Öğretir, "İnsanın kendisine ağabey dediği birinin kendisinden önce vefat etmesi gerçekten çok acı verici. Dünyanın düzeni böyle, bunu kabul etmek lazım.

Mesleği için çok çaba sarf eden, en küçük kelime için zaman zaman arardı. Sonra kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Meslek için en iyi isimlerden biriydi çünkü güler yüzlüydü. Özlem hem iyi niyetiyle hem hayata bakışıyla, duruşuyla, aslında hepimize örnek olacak bir isimdi. Kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

"HASTALIĞINDA BİLE YETER Kİ SİZ ÜZÜLMEYİN DERDİ"
Mesai arkadaşı Burcu Kaya da, "Çok bir gün geçiriyoruz dünden beri. Bizim için burada olmak çok zor. Muhteşem bir çalışma arkadaşıydı. Muhteşem bir kardeşti. Biz hepimiz birbirimize çok bağlıyız. Özlem'in gidişi hepimizi çok sarstı.

Hastalığında bile ben iyiyim, yeter ki siz üzülmeyin derdi. Onu çok özleyeceğiz"  diye konuştu.

Burak Özcan ise, "Ailenin bir parçasını kaybettik. 10 yılı aşkın süredir beraber çalışıyorduk.

Bu 10 yıl boyunca hep sevecen, hep yardımsever, iyi kalpli, iyi bir insan hangi özellikleri taşırsa onların hepsini taşıyan bir insandı. Çok erken oldu çok üzgünüz. Çok acı bir gün, ailemizin bir parçasını kaybettik" dedi.

ÖZLEM BU SAVAŞINDA BİZE DESTEK OLDU
Mesai arkadaşlarından Erhan Yılmaz, "O kadar disiplinli ağır başlı, işini o kadar iyi yapıyordu ki hayran kalmıştık. Yıllar sonra Habertürk'te tekrar çalıştık ve çok yakın arkadaş olduk.

Bizim mesleğimizde tanıdığım en naif, en güler yüzlü, işini en çok ciddiye alanlardan bir tanesiydi ama güleryüz konusunda tekti" ifadelerini kullandı. 

Seda Öğretir ise, "Biz tanıyanlar için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Onu ekrandan tanıyan da milyonlarca kişi var. Türk televizyon haberciliği için büyük bir kayıp.

Son dakika yayıncılığının bence efsanesi ve bir numarasıydı. Yeni meslektaşların ondan öğreneceği çok şey vardı. 4 yıllık bir mücadelenin içindeydik ve bu mücadele gitti ve arkasından iyi şeyler söyleyeyim değil.

Özlem bu savaşında bize destek oldu. Hiç iletişimi koparmadık hep birlikteydik. Bir an olsun dün paylaştığım o anların gerçek olabilme ihtimalini düşünmemiştim" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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