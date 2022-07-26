Haberciliğe BİK güvencesi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 28 yıl aradan sonra yenilenen Basın Ahlak Esasları ile mesleki itibarın devamının sağlandığını ve doğru haber alma hakkının korunduğunu söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK), Vali ve BİK Genel Kurulu Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın daveti üzerine Afyonkarahisar’da konferans düzenledi. Kocatepe Üniversitesi Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dezenformasyonla Mücadele ve Basın Ahlak Esasları konulu konferansta konuşan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılıç, son yıllarda gazeteciliği etkileyen çok fazla gelişme olduğunu, tüm bu gelişmelerden haber üretim süreçlerinin olumlu olduğu kadar olumsuz yönden de etkilendiğini söyledi.

MANİPÜLASYONA YOL AÇIYOR

Gazeteciliğin sorumluluk gerektiren zor meslekler arasında yer aldığını vurgulayan Erkılınç, “Tecrübeli meslektaşlarımızın dahi daha çok tıklanma ve daha çok okutma telaşıyla girdikleri reyting yarışı, haberi eksik ve doğrulamadan kamuoyuna sunmaları halkın yanlış bilgilendirilmesine ve manipüle edilmesine yol açıyor” dedi.

MÜEYYİDE UYGULANACAK

Gazeteciliğin evrensel ilkeleri göz ardı edildikçe; küresel ölçekte çözüm ve önlem arayışının zorunlu hale geldiğini ifade eden Erkılınç, “Sektörün en büyük destekçisi ve özgür haber üretiminin teminatı Basın İlan Kurumu, 28 yıl sonra Basın Ahlak İlkeleri’nde değişikliğe giderek kamuoyunun doğru haber alma hakkını bir kez daha güvenceye almıştır. Artık gazetecilik kisvesi altında çocuklara, gençlere, kadınlara, aileye, Türk kültürüne ve toplumuna zarar verecek yayınları yapmak, özel hayatları ihlal etmek, suça teşvik edici, şiddet ve terörü özendirici haberler yapmak –ki bunlar asla haber konusu bile olmaz- müeyyide uygulanacak konular arasındadır.” dedi.

SEKTÖRÜN BAĞIMSIZLIĞI

Erkılınç, “Ülke barışımızla sorunu olanların olayları nasıl ahlaksızca çarpıtarak, halkta infiale yol açacak başlıklar attığını hepimiz biliyoruz. Ekim ayında TBMM Genel Kuruluna gelecek kanun teklifinin kabul edilmesi aynı zamanda sektörün ekonomik bağımsızlığını da güvence altına alacak” değerlendirmesinde bulundu.