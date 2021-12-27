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Haberleşme sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19 büyüdüğünü bildirdi.
Haberleşme sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sonrasında dünya ekonomisinde yaşanan daralmaya rağmen haberleşme sektöründeki ivmenin hız kesmediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü. Mobil abone sayısı da 87 milyona dayandı. Fiber altyapı uzunluğu da 455 bin kilometreyi aştı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla alışkanlıkların değiştiğini, hayatın her alanında dijitalleşmenin, bilişim ve elektronik haberleşme teknolojilerine bağlı olduğunu vurguladı.

İnternete taşınan her hizmetin, şebekelerde kullanılan veri miktarı ve bağlantı sayısına artış olarak yansıdığını kaydeden Karaismailoğlu, taleple gelen büyümenin ilerleyen günlerde fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, yeni taleplerin yatırıma dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çekerek, şimdiye kadar bu noktada kapasite sorunu yaşanmamasının yatırımlardaki sürekliliği gösterdiğini belirtti.

Ekim ayında düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası sonunda elektronik haberleşme alanındaki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin sektörle belirlendiğini anımsatan Karaismailoğlu, sektördeki büyüme ve yatırımlardaki ivmelenmenin bu hedefleri gerçekleştirebilmek için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

3,6 milyar lira yatırım yapıldı
Yapılan yatırımların sektöre etkisine dikkati çeken Karaismailoğlu, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde sektördeki net satış gelirlerinin yüzde 19 artarak 23,8 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yılın üçüncü çeyreğinde işletmecilerce yapılan yatırımların toplam tutarının 3,6 milyar lira seviyelerinde olduğuna işaret ederek, "Mobil abone sayısı 86,9 milyon olurken, abone yaygınlığının yüzde 104 olduğu belirlendi. Bu abonelerin 80,8 milyonu 4,5G abonesidir." ifadesini kullandı.

Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısının 7,2 milyona ulaştığını belirten Karaismailoğlu, taşınan mobil numara sayısının toplamda 155,1 milyon olduğunu bildirdi.

Bu çeyrekte ise 2,6 milyon numara taşındığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam genişbant internet abone sayımız 69,7 milyonu mobil olmak üzere 87,5 milyona çıktı. Genişbant internet abone sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek oransal artış yüzde 32,2 ile 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında yaşandı. Bunu yüzde 10,8'lik bir oranla 'Kablo İnternet' abone sayısı takip etti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 206 GByte olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 11,3 GByte'a ulaştı."

Karaismailoğlu, Türkiye'deki toplam fiber altyapı uzunluğunun yıllık yüzde 10,1 artarak 455 bin kilometreyi geçtiğinin altını çizerek, sektördeki gelişmenin yılın son çeyreğinde de sürmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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