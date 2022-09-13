Habertürk TV’de büyük yazım hatası; “liradan” yerine “biradan” yazdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı.
Habertürk TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal konut projesini tanıttığı konuşmasını aktarırken büyük bir yazım hatasına imza attı.
Habertürk TV'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesi açıklaması aktarılırken, ”350 BİRADAN BAŞLAYACAK" başlığı atıldı.
Habertürk TV canlı yayını alt yazısında “İŞ YERLERİ 350 BİRADAN BAŞLAYACAK” ifadesi yer aldı.
Kanalın, “LİRADAN” yazmak isterken yanlışlıkla “BİRADAN” yazdığı sanılıyor.
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