  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklama, Memiş Aytekin ve Kamil Metin adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı. Hakimlik, Fikret Emek'i konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Memiş Aytekin ile Kamil Metin de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrolle salıverildi.

Soruşturmanın geçmişi
Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Bozkır ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiş, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmiş, Göktaş dışındaki şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bora, Tuncer, Kutsal ve Dervişoğlu, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk'tan 1453 paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu18 Haziran 2022 Cumartesi 09:33
  • Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi18 Haziran 2022 Cumartesi 09:02
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Haziran 2022 Cumartesi 09:00
  • Beşşar Esed'i ürküten suikast18 Haziran 2022 Cumartesi 09:00
  • New York borsası karışık seyirle kapandı18 Haziran 2022 Cumartesi 05:36
  • Soylu: Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi17 Haziran 2022 Cuma 22:12
  • Dışişleri Bakanlığı: Norveç Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyareti sırasında anlaşma imzalanmadı17 Haziran 2022 Cuma 21:14
  • Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu17 Haziran 2022 Cuma 16:18
  • Erbaş: Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir17 Haziran 2022 Cuma 15:58
  • Kadıköy'de denizden çıkarılan cesette cinayet şüphesi17 Haziran 2022 Cuma 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti