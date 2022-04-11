Hac ve umre için son dakika kura ve kontenjan açıklaması

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti. Bircan, Türkiye için ayrılan kontenjanın ise henüz belli olmadığını söyledi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan,umre ziyaretleri ile ilgili detayları açıkladı. Bircan, bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti.

"KONTENJAN BELLİ DEĞİL"

Bircan'ın hac ve umre ziyaretleri ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye'nin kontenjanı ne olacak?

- Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak etttikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.

"YENİ KURA ÇEKİLMEYECEK"

Yeniden kura çekilecek mi?

Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek.

ERBAŞ'TAN UMRE MÜJDESİ

Ülke TV ekranlarında canlı yayınlanan Erkan Aydın ile Bursa'dan İftar programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre ziyaretleri ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette hac farizasının yapılmasına yönelik temaslarda bulunduğunu ve 20 gün önce iyi izlenimlenlerle döndüğünü belirterek "Elhamdulillah dün itibarı ile 2022 yılında Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini ilan ettiler. Salgın öncesi dönemde de en son olarak 1 milyon 900 bin civarında hacı adayı kabul ediyorlardı. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ülkelere salgın öncesi dönemde ülke nüfusuna göre binde bir kota veriliyordu. Biz 2020 yılı haccı için 84 bin hacı adayamızın kurasını çekmiştik. Kurası çekilmiş hacılarımız sırası ile bu haktan istifade edecekler." dedi.

Prof Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gece de sahurda Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye'deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye'den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı. Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Ömüzüdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulu'muzda gerekli çalışmalara başlayacağız."