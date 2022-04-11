  • BIST 2.433,02
  • Altın 925.49
  • Dolar 14.7271
  • Euro 16.0715
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 16 °C
»

Hac ve umre için son dakika kura ve kontenjan açıklaması

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti. Bircan, Türkiye için ayrılan kontenjanın ise henüz belli olmadığını söyledi.
Hac ve umre için son dakika kura ve kontenjan açıklaması

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan,umre ziyaretleri ile ilgili detayları açıkladı. Bircan, bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti. 

"KONTENJAN BELLİ DEĞİL"

Bircan'ın hac ve umre ziyaretleri ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye'nin kontenjanı ne olacak?

- Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak etttikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.

"YENİ KURA ÇEKİLMEYECEK"

Yeniden kura çekilecek mi?

Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek.

ERBAŞ'TAN UMRE MÜJDESİ

Ülke TV ekranlarında canlı yayınlanan Erkan Aydın ile Bursa'dan İftar programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır yapılamayan umre ziyaretleri ile ilgili müjdeli haberi verdi. 

Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette hac farizasının yapılmasına yönelik temaslarda bulunduğunu ve 20 gün önce iyi izlenimlenlerle döndüğünü belirterek "Elhamdulillah dün itibarı ile 2022 yılında Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini ilan ettiler. Salgın öncesi dönemde de en son olarak 1 milyon 900 bin civarında hacı adayı kabul ediyorlardı. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ülkelere salgın öncesi dönemde ülke nüfusuna göre binde bir kota veriliyordu. Biz 2020 yılı haccı için 84 bin hacı adayamızın kurasını çekmiştik. Kurası çekilmiş hacılarımız sırası ile bu haktan istifade edecekler." dedi.

Prof Erbaş  sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gece de sahurda Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye'deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye'den artık umreci kabul edecekler.  Bu yol da açıldı. Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Ömüzüdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulu'muzda gerekli çalışmalara başlayacağız."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abla-kardeş, genç kızı 'yan baktığı' iddiasıyla dövmüş11 Nisan 2022 Pazartesi 13:18
  • Gazeteci Nurettin Kurt, hayatını kaybetti11 Nisan 2022 Pazartesi 13:16
  • Ümit Özdağ "adayımız" demişti, Mansur Yavaş'tan cevap11 Nisan 2022 Pazartesi 13:12
  • Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak11 Nisan 2022 Pazartesi 12:44
  • Çanakkale'de üreticilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı11 Nisan 2022 Pazartesi 12:36
  • AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada11 Nisan 2022 Pazartesi 12:16
  • Rusya-Ukrayna Savaşı'nda namlular Donbas'a çevrildi11 Nisan 2022 Pazartesi 12:15
  • Rusya: Ukrayna’ya Avrupa’dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk11 Nisan 2022 Pazartesi 12:14
  • Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı11 Nisan 2022 Pazartesi 12:13
  • İBB dikey bahçeleri söktü yerine 'gri duvarlar' bıraktı11 Nisan 2022 Pazartesi 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti