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Hac ve Umre Kurulu duyurmuştu: Tercihler bugün başladı

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri bugün başladı. 4 Mayıs kadar sürecek tercihlerde 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek.
Hac ve Umre Kurulu duyurmuştu: Tercihler bugün başladı

Pandemi sebebiyle hac ve umre için kapıları kapatan Suudi Arabistan yönetimi, iki yılın ardından kararını değiştirdi. Bu yıl 2020 yılının ocak ayındaki hac kuralarının geçerli olacağı açıklanırken kontenjanların 2020'den devreden uygun koşullardaki kişilerin tercihlerine bağlı olacağı belirtildi.

TERCİHLER BUGÜN BAŞLADI

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri bugün başladı. 4 Mayıs kadar sürecek tercihlerde 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek.

HAC KONTENJANI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı. 2020 yılındaki kuralar sonucu ise 83 bin 430 insanın hacca gitme hakkı bulunuyor.

65 YAŞ ÜSTÜ HACCA GİDEBİLECEK Mİ?

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.

2022 yılında hacca gideceklerin Kurulun 25.06.2020 tarihli ve 2020-2 sayılı kararı ile 24.06.2021 tarihli  ve  2021-1  sayılı  kararı  ve  2022  yılı  Suudi  Arabistan  makamlarınca  hac  ibadeti  için  belirlenen kriterler çerçevesinde, (65 yaş altı, aşı ve PCR testi) hac yolcuları aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

2020  yılı  haccı  için  kesin  kayıt  yaptırıp  kaydını  erteleyenlerden; 25 Nisan - 04 Mayıs 2022 tarihleri arasında hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri alınacaktır.
65 yaş altı (doğum tarihi 01 Temmuz 1957'den sonra olanlar) hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecektir.
65 yaş üstü (doğum tarihi 01 Temmuz 1957'den önce olanlar)hac yolcularının kayıt hakları, 2021-1 kararları doğrultusunda 2023 yılına ertelenecektir.
Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular; Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecektir, 2023  yılına  ertelemek  isteyenlerin  ise  hakları  2021-1  kararları  doğrultusunda  2023  yılına ertelenecektir.
Suudi Arabistan makamlarınca hac ibadeti için belirlenen kriterler (65 yaş altı, aşı ve PCR testi vb.) sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere hacca gidemeyenlerin hakları 2023 yılına ertelenecektir.
HAC VE UMRE NE ZAMAN?

Bu yılın hac ve umrelerinin değerlendirildiği toplantıda kurul, Hac seyahatlerinin gidiş (07 Haziran - 05 Temmuz 2022) (Hicri  08  Zilkade  1443-6  Zilhicce  1443, dönüş 14  Temmuz - 13 Ağustos 2022)  (Hicri 15 Zilhicce 1443 - 15 Muharrem 1444) ve şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlamasına karar verdi.

HAC KESİN KAYITLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Kesin  kayıt  hakkı  elde  eden  hac  yolcularından  herhangi  bir mazereti  olmaksızın 2022  yılı  haccına gitmeyenlere önümüzdeki hac için kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.
 
Kesin  kayıt  hakkı  elde  eden  hac  yolcuları  65  yaşından  büyük  olması  halinde  ve  kendi  adına  hac yapmak  üzere  eş,  çocuk,  kardeş,  damat,  gelin  ile  sınırlı  olmak  kaydıyla  yakınlarından  birine  noter kanalıyla vekâlet verebilecektir.
 
Kesin  kayıtlarda  illere  verilecek  kategorilere  göre  kontenjanların  doldurulamaması  halinde, bu kontenjanlar  Suudi  Arabistan  Hac  ve  Umre  Bakanlığınca  belirlenen  şartlar  ve  kurallar  çerçevesinde illerde kayıtların kalmış olduğu kur'a sıra numarası gözetilerek doldurulacaktır.
 
Kesin  kayıt  hakkı  elde  edenlerden  kayıt  süresi  içerisinde  kaydını  yaptırmayanlara, gerek ek kayıt süresinde gerekse müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.
 
Hac  yolcuları  kesin  kayıt  yaptırdıktan  sonra  herhangi  bir  mağduriyet  yaşamamaları  için kayıt durumlarını www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabileceklerdir.
 
Hac kesin kayıtları 06-13 Mayıs 2022tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Boş kalan kontenjanlar 17-24 Mayıs 2022 tarihleri arasında doldurulacaktır.
 
Kesin  kayıtların  bitiminden  sonra  vefat,  vazgeçme  vb.  herhangi  bir  sebeple  kontenjanlarda oluşabilecek  boşluklar,  vize  işlemleri  için  yeterli  sürenin  bulunması  halinde,  belirlenen  kayıt  ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulabilecektir
 
YENİ BAŞVURULAR İÇİN 'ÖN KAYIT' İMKANI

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılı  haccı  için  ilk  defa  hacca  gitmek  üzere müracaat  etmek  isteyen  vatandaşlarımıza  "Ön Kayıt" imkânı tanınmayacaktır." denildi.

HACDA KESTİRİLECEK KURBANLARLA İLGİLİ HUSUSLAR

Hac yolcularının kurbanlarını Suudi Arabistan'daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda  kestirebilmeleri,  bu  konuda  standart  ve  birliğin  sağlanabilmesi  ve  muhtemel  suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla:

Hac  yolcularının  kurbanları  vekâleten  Diyanet  İşleri  Başkanlığınca  İslam  Kalkınma  Bankası aracılığı ile toplu olarak kestirilecek, ücretleri ise hac ücretlerine dâhil edilerek tahsil edilecektir.
 
Kurbanlarını  bayramdan  önce  kestirmek  isteyenler  kafile  başkanı,  din  görevlisi  ve  acenta temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilecek, bu konudaki gerekli tedbirler Başkanlıkça alınacaktır. 
 
HAC SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Başkanlığımız ve acenta hac organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, çıkış  yapılan  havalimanlarında Sağlık Bakanlığı Hudut  ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce, Suudi Arabistan'da ise Başkanlığımızca görevlendirilecek sağlık ekibince verilecektir.
İl müftülükleri; hacı adaylarının Ramazan Bayramından sonra menenjit aşılarını yaptırabilmeleri için il sağlık müdürlükleri ile birlikte aşı merkezlerini tespit edeceklerdir.
Müftülükler,  tespit  edilen  bu  merkezleri,  hacı  adaylarına  duyuracaklar  ve  aşı  yaptırdıktan  sonra alacakları  kartları,  yanlarında  bulundurmaları  gerektiği  hususunu  düzenleyecekleri  seminerlerde kendilerine hatırlatacaklardır.

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