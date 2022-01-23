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Hace Ahmed Yesevi Mamak’ta anıldı

Birbirinden farklı sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşları buluşturan Mamak Belediyesi, Türk toplumunu ve dünyayı etkileyen önemli isimleri eşsiz bir söyleşiyle Mamaklılarla buluşturdu. 
Hace Ahmed Yesevi Mamak’ta anıldı

Alanında uzman akademisyenlerin katılımlarıyla her ay farklı konu, konuk, şiir ve musiki eşliğinde düzenlenen ‘Gönül Şehrimizi İmar Edenler’ programının bu ayki konusu ortaya koyduğu ekolleri ile Anadolu’daki tasavvufi akımlar üzerinde büyük tesirler meydana getirmiş ve tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı unvanına sahip Ahmed Yesevi oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin eşliğinde  gerçekleşen, Prof. Dr. Yaşar Aydemir’in moderatörlüğünü üstlendiği şiir ve musiki dolu programa Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Türk toplumunu etkileyen isimleri hemşehrilerimizle buluşturacağız

Gönül Şehrimizi İmar Edenler program serisinde toplumu birbirine kenetleyen, temsil ettikleri değerlerle günümüze ışık tutan isimleri Mamaklılarla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci,“Ahmed Yesevî edebî şahsiyetinden ziyade fikrî şahsiyetiyle, tarihî hayatından ziyade menkıbevî hayatıyla Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir. Onun gibi geniş bir sahada ve asırlarca tesirini devam ettirebilmiş bir başka şahsiyet gösterebilmek mümkün değildir. Mamak Belediyesi olarak Türk toplumunu ve dünyayı etkileyen önemli isimleri alanında uzman akademisyenlerimizle birlikte Mamaklı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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