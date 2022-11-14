Hacettepe Üniversitesi et alım ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi 19 kalem et ve tavuk grubu ürün satın alacak.
Üniversite’nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri alım için ihaleye çıktı.
İhale 09.12.2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.
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