Hacettepe Üniversitesi et alım ihalesine çıktı

Hacettepe Üniversitesi 19 kalem et ve tavuk grubu ürün satın alacak. Üniversite’nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri alım için ihaleye çıktı.