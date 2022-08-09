Hacettepe Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi’nin özel yetenek sınavı ile ilgili detaylar belli oldu.
Üniversite’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.
Başvurular 8 ağustosta başladı.
Yetenek Sınavı başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgiler www.gsf.hacettepe.edu.tr adresinden alınabiliyor.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
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