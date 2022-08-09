Hacettepe Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi’nin özel yetenek sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Üniversite’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak. Başvurular başladı.