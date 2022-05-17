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Hacettepe’nin lisansüstü programlarına öğrenci alınacak

Başkent’te kurulu Hacettepe Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapılacak. Hacettepe Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, adayların 16 Mayıs – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında üniversiteye başvurmaları gerekiyor.
Hacettepe’nin lisansüstü programlarına öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te kurulu Hacettepe Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapılacak. 

Hacettepe Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, adayların 16 Mayıs – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında üniversiteye başvurmaları gerektiği ifade edildi. 

Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları ile ilanın detayları için TIKLAYIN

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