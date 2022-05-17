Hacettepe’nin lisansüstü programlarına öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te kurulu Hacettepe Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapılacak.
Hacettepe Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, adayların 16 Mayıs – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında üniversiteye başvurmaları gerektiği ifade edildi.
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