Hacettepe’nin lisansüstü programlarına öğrenci alınacak

Başkent’te kurulu Hacettepe Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapılacak. Hacettepe Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, adayların 16 Mayıs – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te kurulu Hacettepe Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapılacak.

Hacettepe Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, adayların 16 Mayıs – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında üniversiteye başvurmaları gerektiği ifade edildi.

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