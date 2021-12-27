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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Fırat S. yönetimindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hikmet Davut K. yönetimindeki 54 SD 078 plakalı otomobil çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan her iki araç da demir yığını haline dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Hasar gören otomobilde sıkışan sürücü Hikmet Davut K. itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarıldı. Yaralanan Davut K., hafif ticari araçta bulunan Görkem Eren S., Eren Demir T., Hakan K., Muhammet İ. Ile Zeki Ş. ve otomobil sürücüsü Fırat S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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