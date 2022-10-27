  • BIST 3.932,92
  • Altın 995.547
  • Dolar 18.6057
  • Euro 18.7447
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Hafif ticari araç kamyona çarpıp şarampole devrildi, sürücü ve eşi yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyona arkadan çarpıp, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Tümer (70) ile eşi Hatice Tümer (70), ağır yaralandı.
Hafif ticari araç kamyona çarpıp şarampole devrildi, sürücü ve eşi yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Demirci yol kavşağında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden İbrahim Tümer'in kullandığı 35 N 5407 plakalı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Muzaffer Ü. (65) yönetimindeki 03 VS 686 plakalı kamyona arkadan çarpıp, şarampole devrildi. İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü Tümer ile eşi Hatice Tümer'i çıkarıp, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı26 Ekim 2022 Çarşamba 13:58
  • BİK’ten “5 DOĞRU 5 YANLIŞ” açıklaması26 Ekim 2022 Çarşamba 12:51
  • Bakan Kirişci: Taşkın çalışmalarını geliştirdiğimiz makine parkı ile daha etkin yapacağız26 Ekim 2022 Çarşamba 12:45
  • Tarım ve Orman Bakanlığı dondurma için yeni kriterler belirledi26 Ekim 2022 Çarşamba 11:52
  • TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde mermi bulundu26 Ekim 2022 Çarşamba 11:38
  • Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a idari para cezası26 Ekim 2022 Çarşamba 11:34
  • Togg'un fabrika açılışına sayılı günler kaldı26 Ekim 2022 Çarşamba 11:33
  • TTB Başkanı Korur, gözaltına alındı26 Ekim 2022 Çarşamba 11:32
  • Bayrampaşa'da düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı26 Ekim 2022 Çarşamba 11:25
  • Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlendi26 Ekim 2022 Çarşamba 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti