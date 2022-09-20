Kıraat ilminin önde gelen hocalarından, yüzlerce hafız yetiştiren Hafız Ali Şahin Hoca vefat etti.

Merhum Abdurrahman Gürses Hoca'nın talebelerinden yüzlerce hafız yetiştiren Darulkurra Vakfı Başkanı Hafız Ali Şahin Hoca Hakk'a yürüdü.

ALİ ŞAHİN HOCA KİMDİR?

1963’te Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Baltacılı Köyü’nde, rençberlikle uğraşan, yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk terbiyesini dedesinden aldı. Babası ve annesinin Osmanlı döneminden itibaren, tecvid ve Mızraklı İlmihâl gibi dersleri yasaklara rağmen sürdüren Mollaoğlu birer aileye mensubiyeti vesilesiyle dinî-manevî bir hassasiyetle büyütüldü. Evde yapılan dinî sohbetlerden etkilenmekle birlikte, hâfızlığın hayli yaygın olduğu bir çevrede yetişmesi hasebiyle gönlüne küçük yaşta hâfızlık ateşi düştü.

Kur’ân eğitiminin yasak olduğu dönemde dava için büyük mücadeleler veren dedesi Süleyman Efendi’nin misafir olduğu bir evde Kur’ân okuyan hâfızın, tüm kardeşlerinin hâfız olduğunu söylemesi üzerine dile getirdiği hayranlığına karşılık aldığı, “Ya Rabbi bu zenginlikten Süleyman Efendi’ye de ihsan eyle!” şeklindeki duanın makbuliyetinden olmalı ki, tüm kardeşleri ve kendisi hâfızlık şerefine nail oldu.

Hâfızlığını İkmâli

Hâfız Hamdi Seçilmişoğlu’nda hıfzını ikmâl eyledikten sonra, 1976’da Çaykara’da yeni açılan İmam Hatip Okulu’nun ilk öğrencilerinden biri oldu ve Çaykara Müftüsü Yusuf Efendi’den Arapça, Fıkıh ve Tefsir gibi İslâmî ilimleri tahsil etti. Of’ta imamlık vazifesini ifa eden ağabeyi vesilesiyle Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca ile mülâki olup kendisini ziyaretle şereflendi.

1983-84 senesinde Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı bir köyde resmî olarak imamlığa başladı. Bir süre Of’ta Kur’ân Kursu’nda hafızlık hocası olarak görev yaptıktan sonra İstanbul’a geldi ve Haseki Eğitim Merkezi’nde Reisülkurrâ Abdurrahman Gürses Hoca Efendi’nin kırâat derslerine devam edip 1994’te icazet aldı. Bu dönemde, merhûm Mehmet Çevik gibi Abdurrahman Efendi’nin büyük talebelerinden de istifade etti.

Hayatında Abdurrahman Gürses Hoca Efendi’nin Yeri

Abdurrahman Gürses Hoca Efendi’nin tavsiyesi üzerine imamlık hizmetine geçti ve kırâat tedrisatını imamlık vazifesiyle beraber sürdürdü. Çeşitli görevlerin ardından İstanbul Beyoğlu’nda Fatih Sultan Konak Camii’ne imam olarak tayin edildi. 1999 Marmara Depreminde ciddi derecede hasar gördüğünden restorasyona alınan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nin 2011’de hizmete yeniden açılmasıyla birlikte burada görev yapmaya başladı. Bu dönemde birçok kurrâ hâfız yetiştirdi ve teravih namazlarını farklı kırâatlerde hatim tertibiyle kıldırdı. 2016’da Fatih’te, mütevelli heyet başkanlığını hâlen sürdürdüğü, kırâat eğitimi konusunda önemli bir ilim merkezi hüviyetini kazanan Dârulkurra Vakfı’nı tesis etti. 2019’da Hırka-i Şerîf Camii’ne tayin olduktan sonra burada da imamlık vazifesini ifanın yanı sıra kırâat tedrisatını sürdüren Başimam Hatip Ali Şahin Hoca Efendi, nihayetinde 2022’de emekliye ayrıldı.

“Hocanın emeklisi olmaz!” sözünü sıklıkla tekrarlayan hoca efendi, tesis etmiş olduğu Dârulkurrâ Vakfı’nda ve çeşitli kuruluşlarda kırâat tedrisatını sürdürmekte, âlem-i İslâm’ın muhtelif coğrafyalarında daha evvel farklı usul ve tariklerde kırâat ilmini tahsil edip icazet almış kimselere indirâc usûlünde (birden fazla kırâati bir arada tatbik) İstanbul tariki üzere kırâat eğimlerini tamamlatıp icazet vermektedir. Kendisinden ilim tahsil edip icazetle müşerref olan Kurrâ Hâfızlar İstanbul’un Selâtîn Camiilerinde, Kur’ân Kurslarında, Diyanet ve Müftülük kurumlarının çeşitli kademelerinde ve sair iş kollarında görev yapmakta, çeşitli eğitim merkezleri ve ilmî derneklerde kırâat tedrisatına ve bu ilmin yaşatılması hususunda hizmetlerine devam etmektedirler.

ÖNDE GELEN TALEBELERİ

İcazet verdiği kurra hâfızlar arasında; Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış, Haseki Eğitim Merkezi hocalarından Aziz Çınar, Kocaeli Dinî Yüksek İhtisas Merkezi hocalarından Halil İbrahim Pural, İzmit Müftülüğü Şube Müdürü Nazif Tiryakiol, Gemlik ilçe vaizi Fatih Akpınar, Eyüpsultan Camii Uzman İmam Hatibi Beytullah Özdemir, Eyüpsultan Camii Başmüezzin Kayyımı Hâfız Hasan Tok, Yeni Valide Camii İmam Hatibi Hami Edis, İsmailağa Camii Müezzin Kayyımı Abdülmecid Altaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Ses Sanatçısı Yusuf Samet Bilkil ve alanında önemli mevkilerde bulunan daha pek çok şahsiyet yer almaktadır.