  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı

Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törenle verildi.
Hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet aldı

İcazet törenine öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Törende, cami imam hatipleri Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun da aralarında bulunduğu hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, hafız öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Törende daha sonra İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri sunuldu.

Yerli ve yabancı turistler, ilgiyle takip ettikleri programdan cep telefonlarıyla görüntü aldı.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, lisenin 1951 yılında Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi olarak açıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Okulumuz bünyesinde ortaokulla beraber örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında 35 diplomalı hafızımızın bugün inşallah icazet merasimini beraberce yapacağız. Öğrencilerimiz okulda hem akademik derslerini görüyorlar hem de hafızlıklarını tamamlıyorlar. Beşinci sınıfta başlıyoruz, altıncı sınıfta hafızlıklarını tamamlamış oluyorlar. Şu anda diplomalarını almış 35 hafızımızın diploma törenini, icazet merasimini böyle güzel bir mekanda gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Damdan düşüp öldü15 Mayıs 2022 Pazar 11:19
  • MİT, aranan teröristi Suriye'nin Aynularap bölgesinde etkisiz hale getirdi15 Mayıs 2022 Pazar 11:15
  • Antalya'da sağanak etkili oldu15 Mayıs 2022 Pazar 11:15
  • Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü15 Mayıs 2022 Pazar 11:14
  • Gaz sızıntısı nedeniyle 2 kişinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı15 Mayıs 2022 Pazar 10:35
  • Karısını elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu15 Mayıs 2022 Pazar 10:27
  • Otogarda yanan motosikleti şalgam suyu dökerek söndürdüler15 Mayıs 2022 Pazar 10:26
  • Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini çaldılar15 Mayıs 2022 Pazar 10:17
  • Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı15 Mayıs 2022 Pazar 10:15
  • Adalar Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem15 Mayıs 2022 Pazar 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti