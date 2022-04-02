Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat

Hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşların 'hafta sonu hava durumu nasıl olacak?' sorusuna Meteoroloji'den cevap geldi...

Hafta sonu hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri ile Marmara'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'de yağış beklenirken kalan kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Pazar günü, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz'de yağış beklenirken kalan kesimlerde yağış görülmeyecek.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da bugün dahil hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıklar 19-23 derece civarı seyredecek.

İstanbul'da, bugün kuvvetli rüzgar, yarın parçalı ve çok bulutlu hava, pazar günü ise yağmur geçişleri görülecek. Mega kentte sıcaklıklar 17-21 derece civarı olacak.

İzmir'de bugün çok bulutlu hava hakim olurken, yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklık değerleri 20-25 derece civarı seyredecek.

AKOM'DAN KRİTİK UYARI

AKOM verilerinde göre, akşam saatlerden itibaren İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbullular'ın da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji genel müdürlüğü, marmara bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. mgm istanbul bölge tahmin ve erken uyarı merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın marmara bölgesi genelinde (edirne, kırklareli, tekirdağ, istanbul, kocaeli, sakarya ve yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.