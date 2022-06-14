Haftalık COVID-19 verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığının, 30 Mayıs-5 Haziran'daki COVID-19 verilerine göre, Türkiye'de 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı.

Buna göre, 30 Mayıs - 5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186'ya yükselirken, 98 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.

EN YÜKSEK 10 İL

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

EN DÜŞÜK İLLER

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak duyurulan COVID-19 tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı.