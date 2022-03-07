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Haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,4
Haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Haftalık vaka sayısı haritasına göre, Ankara ve İstanbul, 100 bin kişide görülen vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer alırken, İzmir'de vakalar azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 19-25 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 617,50'den 646,49'a, Ankara'da 1216,83'ten 1275,52'ye çıktı, İzmir'de ise 776,25'den 662,39'a düştü.

İstanbul ve Ankarada vaka sayısı arttı, İzmirde azaldı

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 55,62 ile Şırnak, 58,46 ile Van ve 80,89 ile Bingöl oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin ise Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olduğunu açıkladı. Ayrıca Amasya, 1686,69 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

9, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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