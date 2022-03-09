Hagi'den Galatasaray - Barcelona yorumu

İspanyol gazetesi Marca'ya röportaj veren Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, Barcelona-Galatasaray eşleşmesi hakkında yorumlarda bulundu.

İspanyol gazetesi Marca'ya röportaj veren Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, Barcelona- Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Bir dönem Barcelona forması da giyen Galatasaray efsanesi, maçla ilgili "Her iki kulüp de geçiş sürecinde olmasına rağmen Barcelona daha iyi bir takım. Xavi ile toparladılar ve açık ara maçın favorisiler." dedi

Hagi, Galatasaray'da etkili olabilecek oyuncuların sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Stoper Marcao ve Mısırlı forvet Mohamed'i beğeniyorum. Ancak hepsinden öte Kerem Aktürkoğlu hızlı, çok yönlü ve uluslararası bir oyuncu. Ayrıca iki iyi Rumen futbolcuya sahipler; Cicaldau ve Morutan."

Rumen teknik adam, Galatasaray teknik direktörü olsaydınız takımınızı nasıl oynatırdınız sorusuna ise ''Barcelona'ya karşı topla nasıl oynanacağını bilmek zorundasınız. Agresif davranıp sonra saldırmanız gerek. Maçı gol atmadan kazanamazsın." yanıtını verdi.