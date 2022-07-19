Haji Wright, 3 yıllığına Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan ve transfer döneminde ismi bir çok Türk takımıyla anılan ABD’li forvet oyuncusu Haji Wright ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.