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Haji Wright, 3 yıllığına Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan ve transfer döneminde ismi bir çok Türk takımıyla anılan ABD’li forvet oyuncusu Haji Wright ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Haji Wright, 3 yıllığına Antalyaspor'da

Geçtiğimiz sezon oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor kadrosuna takviyelere devam ediyor. 2022-2023 sezonu öncesi Göztepe’den Soner Aydoğdu, Werder Bremen’den ayrılan Ömer Toprak, İstanbulspor’dan kaleci Alperen Uysal’ı transfer eden, Güray Vural, kaptan Hakan Özmert ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins ile sözleşme uzatan Akdeniz ekibi Antalyaspor, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekiplerinden SonderjyskE’den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Amerikalı forvet oyuncusu Haji Wright ile tekrar anlaştı. Gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımla ismi anılan 24 yaşındaki ileri uç oyuncusu Wright, kendisini 3 yıllığına Antalyasporlu yapan imzayı attı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Haji Wright’ı sosyal medya hesabı Twitter’dan çilek emojisi ile duyurdu.

15 GOLE İMZA ATTI

Haji Wright, geçtiğimiz sezon Antalysapor ile ligde 31 maça çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye Kupası’nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten ABD’li forvet oyuncusu 1 gole imza attı.

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