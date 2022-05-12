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Hakan Çalhanoğlu gol attı Inter, İtalya Kupası'nı kazandı

Futbolda İtalya Kupası finalinde Inter, Juventus'u normal süresi 2-2 eşitlikte sona eren maçta, uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 4-2 yenerek kupayı kazandı.
Hakan Çalhanoğlu gol attı Inter, İtalya Kupası'nı kazandı

Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği final maçında Juventus ve Inter kozlarını paylaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Inter oldu ve 7. dakikada Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonlarına doğru Juventus beraberlik golünü arasa da devreye Inter'in üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına ise Juventus etkili giriş yaptı. 50. dakikada Alex Sandro'nun golüyle önce beraberliği sağlayan siyah-beyazlı takım, bu golden 2 dakika sonra ani atakta Dusan Vlahovic ile 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Inter, 78. dakikada penaltı atışı kazandı. 80. dakikada penaltı atışını kullanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Bu arada, mücadeleye ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devrelerinde, Inter VAR yardımıyla bir penaltı atışı daha kazandı. Perisic, 99. dakikada kullandığı penaltı atışında Inter yeniden öne geçirdi: 3-2.

Mavi-siyahlı takım, 102. dakikada yine Perisic ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 4-2.

İkinci uzatma devresinde başka gol olmayınca Inter, Juventus'u 4-2 mağlup ederek kupayı kazandı.

Maçın sonunda Inter takımı, taraftarlarıyla kupa zaferini büyük coşkuyla kutladı.

Inter'in 8'inci, Hakan Çalhanoğlu'nun ilk İtalya Kupası zaferi
Bu sonuçla Inter, tarihinde 8. kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı gerideyken attığı penaltı golüyle maçın uzatmalara gitmesinde büyük rol oynadı. Çalhanoğlu, takımı Inter'in bu zaferiyle 2017'den bu yana forma giydiği İtalya'da ilk İtalya Kupası zaferini yaşadı.

Milli oyuncu Çalhanoğlu, ayrıca 12 Ocak'ta da takımının, yine Juventus karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan forması giydiği 2018'de Juventus'a karşı İtalya Kupası finali oynamış ancak o maçı Juventus 4-0 kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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