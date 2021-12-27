MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü maçında sakatlanan oyuncuya müdahale etmek için sahaya giren sağlık görevlisi sarı kart gördü.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü derbisi ilginç bir olaya şahit oldu.

OYUNCU SAKATLANDI

Maçın 70. dakikası oynandığı sırada sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi, sahaya girmek istedi.

HAKEM EKİPLERİN SAHAYA GİRMESİNİ İSTEMEDİ

Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında bir tartışma yaşandı.

Hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.

SAĞLIK GÖREVLİSİNE SARI KART

Tartışmanın ardından Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.