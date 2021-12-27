Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü derbisi ilginç bir olaya şahit oldu.
OYUNCU SAKATLANDI
Maçın 70. dakikası oynandığı sırada sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi, sahaya girmek istedi.
HAKEM EKİPLERİN SAHAYA GİRMESİNİ İSTEMEDİ
Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında bir tartışma yaşandı.
Hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.
SAĞLIK GÖREVLİSİNE SARI KART
Tartışmanın ardından Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.
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