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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı adli ve idari yargı hakim ve cumhuriyet savcılarının atama kararını Resmi Gazete’de yayımladı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldı.

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