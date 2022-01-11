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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet Başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 23 hakim, 21 savcı ve 2 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Aralık 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Listede ismi olmayanlar HSK'ye başvurabilecek
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, bugünden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, bugünden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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